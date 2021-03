Kein Inzidenz-Wirrwarr mehr für Sachsens Nachwuchssportler: Training wird erleichtert

Leipzig. Mitten in den Diskussionen um den Oster-Lockdown, Kontaktbeschränkungen und mehr hielt Sachsens Landesregierung am Dienstag für die Nachwuchssportler des Landes eine mehr als positive Nachricht bereit. Denn das Training für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren auf Außensportanlagen soll künftig unabhängig von der Sieben-Tages-Inzidenz möglich sein. Das erklärte Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag im Rahmen der Kabinettspressekonferenz. Demnach wird die gerade im Entwurf befindliche Corona-Schutz-Verordnung im Freistaat entsprechend abgeändert. Die neuen Regelungen sollen zum 1. April in Kraft treten und betreffen auch den altersunabhängigen Individualsport allein oder zu zweit im Freien.

Warum das so gute Nachrichten sind? In der aktuell gültigen Verordnung war das Nachwuchstraining für die beschriebene Altersgruppe an die Inzidenz geknüpft. Stieg die in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, waren keine gemeinsamen Übungseinheiten mehr möglich. Auf diese Weise musste beispielsweise in Nordsachsen das gemeinsame Training bereits wieder eingestellt werden. In der Stadt Leipzig dagegen durfte weiterhin losgelegt werden. Am Dienstag betrug die Inzidenz hier laut Robert-Koch-Institut 84,1. Dieses Hin und Her hat nun ein Ende.