Kein letztes Vertragsjahr: Emil Forsberg drängt bei RB Leipzig auf Entscheidung

Leipzig. Bei RB Leipzig drehte sich das Personalkarussel in den vergangenen Wochen sehr schnell: Sportdirektor weg , Trainer im Abgang , neuer Trainer vor der Tür und einige ungeklärte Fragen zu den Verträgen der Spieler. Zu denen gehört auch Emil Forsberg , der in der kommenden Saison sein letztes Vertragsjahr bei den Roten Bullen beginnen würde. Sein aktueller Kontrakt läuft im Juni 2022 aus.

"Das ist ein hohes Risiko"

So ganz einfach will der Schwede es dem Leipziger Bundesligisten aber nicht machen. Denn für Forsberg ist klar: Ein letztes Vertragsjahr kommt für ihn nicht in Frage, wie er dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) in einem Interview sagte. „Ich habe ganz klar gemacht, dass ich das nicht will. Ich finde, das ist ein hohes Risiko.“