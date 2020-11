Letzter, kein Punkt, nur ein Tor: Warum Isenbüttel trotzdem gern weitergespielt hätte

Den Saisonstart hatte sich der MTV ganz anders gewünscht, jetzt steht Isenbüttel mit null Zählern und einem Torverhältnis von 1:14 ganz unten. "Die Zahlen sprechen rein sportlich nicht für uns", weiß auch Trainer Rouven Lütke. "Das Torverhältnis spricht eine eindeutige Sprache." Aber warum tut sich der Vorjahres-Achte bisher so schwer? "Hinten fehlt uns eine gewisse Stabilität und vorn die Durchschlagskraft", bringt es der Coach auf den Punkt. Aber das ist nicht die einzige Ursache.

Die Mega-Pause durch Corona: So wollen die Landesligisten das Loch überbrücken

Dass es in den ersten drei Spielen schwierig wird, damit hatte der MTV gerechnet, "da haben wir gegen Mannschaften gespielt, die alle Oberliga-Ambitionen haben", weiß Lütke. Gegen Kästorf (1:5), in Vorsfelde (0:5) und gegen Vahdet Braunschweig (0:2) gab's Niederlagen. Und dann folgte eine Pleite, die so nicht erwartet worden war. "Das 0:2 beim BSC Acosta hat wehgetan, das war unnötig", ärgert sich Lütke. Im Kellerduell der damals beiden punktlosen Teams hatte sich Isenbüttel mehr ausgerechnet.