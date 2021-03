Kein Rassismusvorfall: Aber UEFA sperrt Referee Coltescu bis zum Saisonende

Die Europäische Fußball-Union hat die Vorkommnisse beim Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul nicht als Rassismus bewertet, den rumänischen Schiedsrichter Sebastian Constantin Coltescu wegen „unangemessenen Verhaltens“ aber bis zum 30. Juni 2021 gesperrt. Das teilte die UEFA am Montag mit.

Am 8. Dezember 2020 war das Gruppenspiel zwischen dem französischen Meister und dem türkischen Club im Anschluss an eine Rote Karte gegen Basaksehirs Co-Trainer, Pierre Webo, abgebrochen worden. Der als Vierter Offizieller wirkende Coltescu soll Webo beim Platzverweis mit dem in Deutschland als „N-Wort“ umschriebenen Begriff bezeichnet haben. Dieser Ausdruck war im leeren Prinzenpark-Stadion während der TV-Übertragung deutlich zu hören. Zudem war zu hören, dass das Schiedsrichterteam aus Rumänien versuchte, sich damit zu verteidigen, dass Coltescu das rumänische Wort für Schwarzer (negru) benutzt habe und nicht das „N-Wort“.