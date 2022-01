Kein Restart vor Ende Februar: Thüringer Fußballverband macht 2G-Rückzieher

Spiele unter 2G für Vereine teilweise „nicht möglich“

Zumindest was die Thüringenliga angeht, kommt dieser Beschluss einigermaßen überraschend, hatten sich die Mannschaften des hiesigen Oberhauses doch noch Anfang Januar in einer Umfrage mehrheitlich für das Spielen unter 2G ausgesprochen. Nun zeigten aber zahlreiche Vereine eine andere Haltung, hieß es in einer Pressemitteilung des TFV.

Nachwuchs soll am 1. März unter 3G wieder starten

Da die Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus für den Sportbetrieb noch bis 20. Februar gültig ist, können erst danach Erleichterungen folgen. In jedem Fall hat der TFV nun zunächst dem Spielbetrieb unter 2G einen Riegel vorgeschoben – ganz offensichtlich auf Drängen der Vereine. Eine logische Reaktion: Schließlich kann der Verband noch so viele Partien ansetzen, wenn die Teams dann keine elf Mann zusammen kriegen, die die nötigen Kriterien erfüllen.

Hingegen wird der männliche und weibliche Nachwuchsspielbetrieb unter der Bedingung der 3G-Regelung ab dem 1. März im TFV und den Fußballkreisen wieder aufgenommen, wie der Landesverband im gleichen Atemzug bekanntgab. Das stößt in Ostthüringen freilich nicht auf ungeteilte Gegenliebe. „Das gilt aber bisher als sehr fraglich“, sagte Klaus Hübschmann, Vorsitzender des hiesigen Kreisfußballausschusses zu den Plänen. Es bleibt also in jedem Fall spannend, wann, wie und unter welchen Bedingungen die Kugel in Ostthüringen wieder pflichtgemäß rollt.