Kein Routinier in Sicht: Christophersen sucht die Recken-Mitte

Auf Linksaußen agieren künftig Vincent Büchner (21, erster Verein GW Hildesheim-Himmelsthür) und Han­nes Feise (23, Karrierebeginn beim Garbsener SC). Beide kamen schon zu Ju­gend­zei­ten nach Burgdorf. Die Vertragsverlängerung mit Feise bis 2022 wurde am Sonntag bekanntgegeben. „Wir sichten die Talente, wir bilden sie aus, da müssen wir sie dann auch an den Verein binden, wenn sie sich gut entwickeln“, sagte Chris­to­pher­sen.

Die Spielpause in der Handball-Bundesliga kam für die Recken zur rechten Zeit. „Das Training war entspannter, man konnte stärker auf die individuelle Verfassung eingehen“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. Er selbst trieb in der wettkampflosen Zeit die Planungen für die folgende Spielzeit voran – und es zeichnet sich ab, dass die TSV Hannover-Burgdorf noch jünger und regionaler wird.

Doch bei allem Talent des Wirtschaftswissenschaftsstudenten sind für Mävers die Fußstapfen, die Olsen im Recken-Rückraum hinterlässt, noch zu groß. Das Gleiche gilt wohl auch für Alfred Jönsson, der am Freitag 22 wird. Der Schwede kam bisher sparsam zum Einsatz, auch weil ihn in der Vorbereitung Krankheiten und Verletzungen gebremst hatten. Trainer Carlos Ortega wünschte sich schon im No­vem­ber 2019 einen „erfahrenen Spieler“ in der Zen­tra­le. „Auf Olsens Position braucht man Erfahrung, die hat niemand, der Anfang zwanzig oder noch jünger ist“, sagte der Spanier da­mals.

Dieser Plan wird offenbar auch mit Veit Mävers verfolgt, der 19-jährige Jugend-Nationalspieler, Position zen­tra­ler Rückraum, gilt schon als „Gesicht“ (Chris­to­pher­sen) der zweiten Mannschaft, die in der 3. Liga spielt . Mävers bekleidet die gleiche Position wie Morten Olsen (35) im Bundesliga-Team. Der dänische Weltmeister und Olympiasieger kehrt im Sommer in die Heimat zurück.

Eine positive Lösung dieser zentralen Frage könnte eine Qualifikation der Recken für die EHF-Europa-League bringen, diese wäre mit dem Erreichen des Pokalendspiels Anfang April perfekt. Es wäre in Christophersens Sinne, die Kaderbaustellen schon vor Ostern geschlossen zu haben. Der 34-Jährige lässt durchblicken, dass ein kurzfristiger Transfer wie der von Ivan Martinovic im Vorsommer die Ausnahme bleiben soll.

"Er spielt langsam, aber mit Köpfchen"

Eine nicht ganz einfache Entscheidung steht in Bezug auf Mait Patrails (31) auslaufenden Vertrag an. Der Rückraumhüne hat Spielwitz und Erfahrung, aber auch zwölf Jahre Profi-Handball mit schweren Verletzungen (Schulter, Rücken, Knie) in den Knochen. „Er spielt langsam, aber mit Köpfchen“, sagte Sky-Experte Stefan Kretzschmar, ließ aber offen, ob der Este die Recken kurz- oder längerfristig lenken kann. Christophersen hält sich bedeckt: „Wir sind in Gesprächen“, sagte er.