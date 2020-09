"Kein schönes Spiel": Lupo/Martini Wolfsburg verliert 0:2 bei Egestorf-Langreder

In der Folge entwickelte sich "kein schönes Spiel", so Buonocore. "Beide haben viel mit langen Bällen probiert, die Partie hatte kein gutes Niveau." Entscheidend aber: "Egestorf hat mehr Zweikämpfe gewonnen, war uns in Dingen wie der Laufbereitschaft überlegen", resümierte Wolfsburgs Trainer. "Wenn wir gut gegenhalten, passiert auch nichts."

Das gelang Lupo allerdings nicht - viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Italienern aber nicht: Bereits am Sonntag geht es zur SVG Göttingen, die nach zwei Siegen und einem Remis auf Rang zwei steht. "Wir müssen diesen Rückschlag also schnell wegstecken, am Sonntag wartet die nächste Schlacht. Und dort wird es nicht leichter - wir müssen unsere Zweikampf-Quote verbessern und weniger Fehler machen", fordert Buonocore.

Lupo: Sauss - Ebot-Etchi, Redemann, Hajdari (48. Taric), Schlothauer - Rizzo, Breit, Dubiel, Zverotic (66. Tuccio) - Safronow (67. Konieczny), Hallmann.

Tore: 1:0 (11.) Dösemeci, 2:0 (16.) Berg.