Kein Sieger im Top-Duell: St. Pauli verpasst Erfolg beim 2:2 gegen Nürnberg

Das Duell der ehemaligen Bundesligisten hat keinen Sieger gefunden. Im Montagsspiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg trennten sich beide Mannschaften mit 2:2. "Club"-Debütant Manuel Schäffler (8.) brachte die Gäste mit 1:0 in Führung, bevor der starke Rodrigo Salazar (28.) per Elfmeter ausglich. In der zweiten Halbzeit stellte Johannes Geis ebenfalls per Elfmeter auf 2:1 für Nürnberg, bevor Daniel Buballa zwölf Minuten vor dem Ende erneut für die Kiezkicker ausglich.