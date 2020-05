Kein Sieger nach offenem Schlagabtausch: Hannover 96 und der KSC trennen sich remis

Trainer Kenan Kocak hatte wie erwartet das Sturmpaar ausgetauscht. Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt hatten die Mannschaft am vergangenen Samstag nach ihrer Einwechslung zum Sieg geführt. „Das ist ihre Belohnung für das letzte Spiel“, begründete Kocak ihren Einsatz. John Guidetti und Cedric Tuschelt rotierten für sie auf die Bank. „Wir haben viele Spiele und müssen ökonomisch denken“, stellte der Trainer Guidetti und Teuchert eine baldige Startelf-Rückkehr in Aussicht.

Ohne „Alte Liebe“ fängt kein 96-Heimspiel an, nicht mal ein Geisterspiel. Ossy und Anca schmetterten das Lied allerdings gestern nicht vor der leeren Fan-Kurve, das wäre ja auch ein Witz gewesen. Die 96-Hymne lief vom Band, die großen Emotionen schien die Darbietung auch nicht sofort auszulösen. Das Geschehen der 22 auf dem Rasen hatte anfangs auch keine Zuschauer verdient, das änderte sich aber zur zweiten Hälfte, die munterer wurde. Das 1:1 ist zwar weniger als von 96 erhofft, war aber am Ende sogar glücklich.

Kaiser trifft Aluminium

Edgar Prib war auch einer der Osnabrück-Gewinner und durfte links in der Mittelfeldraute anfangen. Linton Maina blieb für ihn erstmal draußen. Allerdings konnte die Neuen nicht von Beginn an für neuen Schwung sorgen. Zwar behandelten die 96-Spieler in der Regel den Ball pfleglicher als die Karlsruher, doch die im Ansatz guten Kombinationen versandeten, je näher die Mannschaft dem Strafraum kam. Der berühmte letzte Pass verfehlte sein Ziel - außer bei der Großchance von Dominik Kaiser, der schön freigespielt wurde. Im menschenleeren Stadion hörte man schön laut, wie der Ball an den Pfoten klatschte (32.).

Geisterspiele sind ja auch Hörspiele. Man bekommt mit, was da so alles an Anweisungen gesprochen wird. Ansager Nummer eins war Ron-Robert Zieler, eine kleine Auswahl: „Abstände! Nachrücken! Ordnung! Fuß vor!“

Auch Schiedsrichter Thorben Sievers hört allerdings alles und hat das auch Kocak im unmissverständlichen gestenreichen Schiri-Ton klargemacht. Nach Einschätzung des 96-Trainer war Siewers ein Pfiff missraten - wie auch die ersten 45 Minuten.

Die freundliche Beurteilung der ersten Hälfte wäre, dass 96 defensiv sicher stand und vorne geduldig auf die Fehler der Karlsruher wartete.