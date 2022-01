Kein Spiel wegen Corona-Fall: Wolfsburgs Handballerinnen gehen auf Nummer sicher

"Wir testen uns regelmäßig vor jedem Training, es sind auch fast alle geboostert in der Mannschaft, auch am Freitag vorm Training waren alle Tests negativ", berichtet Bült. Aber: "Am Samstagmorgen meldete sich eine Spielerin mit Halskratzen, ihre zwei Schnelltests waren positiv und auch einer im Testzentrum. Am Montag macht sie noch einen PCR-Test." Der Coach hat daraufhin schnell reagiert, hat direkt alle Spielerinnen, die am Freitag beim Training waren gebeten, sich sofort zu testen. Alle negativ - wie Bült selbst.

Eigentlich hätten die Drittliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg am Samstagabend den TV Hannover-Badenstedt zu Gast gehabt - doch das Spiel fiel aus. Die Wolfsburgerinnen haben einen positiven Corona-Fall im Team. In Absprache mit den Landeshauptstädtern wurde die Partie verlegt, VfL-Coach Oliver Bült und sein Team lassen lieber erst mal Vorsicht walten.

Doch der VfL weiß natürlich um die Gefahr und die Tücken, die das Coronavirus birgt. Die Ansteckungsgefahr kann sich erst ein, zwei Tage später in den Schnelltests niederschlagen. Bült: "Das gebietet die Ehrlichkeit, dass ich natürlich auch Hannovers Trainer Frank Käber Bescheid sage. Wir gehen auf Nummer sicher und haben gemeinsam entschieden, das Spiel zu verschieben." Schließlich sei die Fahrt nach Hannover nicht so weit, betont der VfL-Coach, ein Nachholspiel unter der Woche in Hannover wäre gut möglich. "Der TV ist uns entgegengekommen, da wollen wir ihm natürlich auch entgegenkommen", sagt Bült. Ein Termin steht aber noch nicht fest.

Ebenfalls noch nicht fest steht, wie nun die Woche beim VfL aussieht. "Am Montag werden wir auf jeden Fall das Training ausfallen lassen, wir wollen eine mögliche Ansteckungskette sofort unterbinden", sagt Bült. Das gesamte Team wird sich jetzt jeden Tag testen, am Mittwoch wäre das das nächste Training, "wenn bis dahin niemand positiv ist, werden wir uns überlegen, ob wir dann wieder trainieren". Der VfL-Trainer betont: "Wir wollen nicht dafür sorgen, dass hier ein Corona-Herd entsteht."

Dass Hannover den Wolfsburgerinnen entgegenkommt, dafür ist Bült sehr dankbar. Andernfalls hätte der VfL wahrscheinlich auch nicht antreten wollen und hätte gegebenenfalls auch eine damit einhergehende Niederlage in Kauf genommen. Dadurch, dass aber beide Teams mit der Verlegung einverstanden sind, hatte auch der DHB nichts dagegen. Dennoch würde sich Bült "mehr Fingerspitzengefühl vom Verband" wünschen, schlägt eine Unterbrechung der Liga vor. "Die meisten Drittliga-Spielerinnen sind schließlich Amateure und verdienen ihr Geld woanders. Gesundheit hat oberste Priorität", sagt er. Aber: "Ich kann den Verband auch verstehen, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich will nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken."