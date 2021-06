Kein Sportdirektor zum Saisonstart - RB Leipzig weiter auf der Suche nach Krösche-Nachfolger

Welche Anforderungen an einen Krösche-Nachfolger es darüber hinaus gibt, hatte Scholz im Mai im Interview mit dem SPORTBUZZER dargelegt. Er nannte unter anderem "absolute Teamfähigkeit, Diskussionsbereitschaft,dazu Verhandlungsgeschick". Das Aufgabengebiet innerhalb des Führungstrios ist vorab bereits klar abgesteckt. "Der Sportdirektor soll vorrangig für die Spieler da sein. Sie können sich immer an ihn wenden", so Scholz. "Dazu spielen wir alle drei Tage – der Sportdirektor ist immer dabei. Er hat eine sehr öffentlichkeitswirksame Aufgabe, führt Interviews, ist neben dem Trainer das Gesicht des Vereins. Dann gehören natürlich auch Vertragsgespräche dazu, die immer in Kombination stattfinden."