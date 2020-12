Kein "Tapetenwechsel" bei RB Leipzig: Die Bullen bleiben auf dem Stadiondach

Leipzig. Die Red-Bull-Arena schmückt auch am Montag das Logo des Brause-Herstellers und Sponsors von RB Leipzig, der Rote Bulle. Logisch, irgendwie. Aber doch keine Selbstverständlichkeit. Denn am Dienstag muss die Nagelsmann-Elf daheim in der Champions League ran, empfängt ab 20.45 Uhr Manchester United zum entscheidenden letzten Gruppenduell. In der Vergangenheit mussten die Bullen auf dem Stadiondach für Partien in der Königsklasse stets abgedeckt werden.

