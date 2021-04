Kein Tempo, kein Biss: RB Leipzig enttäuscht mit 0:0 gegen Hoffenheim

Leipzig. Sie wollten den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf zwei Punkte verkürzen, das Ihre zu Münchner Hitzewallungen und einem engen Titelkampf beitragen. In Form Heimsieges gegen die TSG Hoffenheim. Der allseits erwartete Dreier kam nicht herum, die Männer von Julian Nagelsmann mussten sich im Duell mit dem Ex-Verein des RB-Cheftrainers mit einem 0:0 bescheiden. Heute machen es sich die Roten Bullen auf dem Sofa bequem und hoffen, dass Wolfsburg den nach dem Aus in der Königsklasse Gram gebeugten Bayern ans Leder geht. Wenn die Bayern gewinnen, sind es wieder sieben Punkte vor RB. Für die Roten Bullen geht es schon am Dienstag, 18.30 Uhr, mit dem 30. Spieltag beim 1. FC Köln und Neu-Coach Friedhelm Funkel weiter. Anzeige

DURCHKLICKEN: Bilder zum ..... Enttäuschend: RB Leipzig kommt nach einer ganz schwachen Leistung ohne Esprit und Durchschlagskraft gegen die TSG 1899 Hoffenheim nicht über ein torloses Remis hinaus. © Getty Images

Rein in die erste Halbzeit. Mit der Hoffnung auf eine lebensbejahende Partie zweier technisch hoch veranlagter Mannschaften. Ein Satz mit x. Leipzig und Hoffenheim lassen sich weder Zeit noch Raum, stören einander früh, schaffen es hier wie da nicht, hinter die Abwehrketten zu kommen, Tiefgang herzustellen. Gut möglich, dass Taktikfreaks der Nummer etwas abgewinnen können, mitreißend sind diese 45 Minuten nicht. Die erste halbgare Chance bietet sich den Gästen in der 27. Minute, als ein von Robert Skov abgefeuertes Mittelding zwischen Schuss und Flanken am RB-Tor vorbeirauscht. Dani Olmo hat vier Minuten danach am Fünfmeter-Raum keine Eingebung, was zu tun ist. Marcel Sabitzers satter 22-Meter-Abschluss landet 1,5 Meter neben Oliver Baumanns Heiligtum (41.). Mehr ist in Sachen Chancen nicht zu berichten, für Gulacsi und Baumann hätte man auch einen Stuhl ins Tor stellen können. Dass RB eine Halbzeit lang ohne wirkliche Möglichkeit bleibt, ist viele Monde her. Halbzeit, dröges 0:0, es kann nur besser werden.