Kein Training wegen Corona: Mörses Kapitän trainiert seinen Hund!

In Zeiten von Corona und dem damit verbundenen Lockdown sollen die sozialen Kontakte weitestgehend minimiert werden.Für Fußballer gibt es kein Mannschaftstrainining, Mörses Kapitän Sören Hampel hat einen besonderen Ersatz gefunden - er übt mit seinem Hund Buddy im "Mantrailing". Was Personenspür- und Rettungs-Hunde in ihrer Ausbildung lernen, bietet sich auch als privates Hundetraining an, findet Hampel. Beim Mantrailing wird der Geruchssinn von Hunden trainiert, Personen anhand von Hautschuppen oder Haaren aufgespürt. Anzeige „Es ist sehr fordernd für die Hunde und gewinnt zunehmend an Beliebtheit“, so Hampel. Und auch der 25-Jährige ist gefordert, wenn sein Golden Retriever die Fährte aufnimmt. „Ich laufe mit einer Schleppleine dicht hinter Buddy und darf ihm dabei nicht zu viel Raum geben, damit er die Fährte nicht verliert“, sagt Hampel. „Dabei kommt man schnell aus der Puste.“ Im Normalfall werden Hampel und Buddy durch eine Hundetrainerin angeleitet, eine Person aus der Trainingsgruppe dient als Zielperson, zu der die Fährte aufgenommen wird. Während des Lockdowns übernimmt Hampels Freundin Anna diese Rolle.

Seit dieser Saison ist Mörses Außenbahnspieler Mannschaftskapitän, er übernahm das Amt von Marcel Poguntke, der privat ausgelastet ist und zuletzt von Verletzungen geplagt war. Hampel wurde aus der Mannschaft heraus als neuer Kapitän vorgeschlagen und im Anschluss gewählt, Poguntke ist sein Stellvertreter. Hampel bezeichnet sich als kommunikativen Typen auf dem Platz, der die jüngeren Mitspieler fördern möchte. Neben den bisherigen drei Saisonspielen in der Bezirksliga, von denen die TSG zwei gewann und eines verlor, ist Hampel in aber „leider weniger im sportlichen Bereich“ gefordert. Banden aufbauen, Hinweisschilder anbringen, die Mannschaft in zwei Kabinen aufteilen, vieles musste vor dem erneuten Sportverbot vorbereitet werden, um den Spielbetrieb aufnehmen zu dürfen.

Seit sechs Jahren kickt der Student für Wirtschaftsingenieurwesen bei der TSG, Hampel lobt den Zusammenhalt unter den Teamkollegen, den er gerade schmerzlich vermisst. „Auch außerhalb des Fußballs mit den Jungs Essen zu gehen oder in einer Bar Fußball zu schauen, das fehlt mir gerade sehr.“ Von Trainer Thomas Orth bekam die Mannschaft für die Zeit ohne Teamtraining keinen Fitnessplan an die Hand, doch die Spieler kontrollieren sich mit einer Lauf-App gegenseitig. „Es läuft alles auf freiwilliger Basis, aber die App dienst als Ansporn, an den fleißigsten Mitspielern dranzubleiben“, sagt Hampel, der an mangelnde Fitness keinen Gedanken verschwenden muss. Dafür wird Hund Buddy schon sorgen.