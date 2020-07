Kein Transfer zu BVB oder FC Bayern: Gent-Jungstar Jonathan David entscheidet sich für Wechsel nach Lille

Er galt als Transfer-Kandidat bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern München - entscheidet sich aber nach eigenem Bekunden gegen den Sprung in die Bundesliga. Torjäger-Talent Jonathan David vom belgischen Erstligisten KAA Gent strebt stattdessen einen Wechsel in die französische Ligue 1 an. Das sagte der 20-Jährige der L'Equipe. Diese zitiert ihn mit den Worten: "Ich möchte nach Lille kommen".

Bei den Nordfranzosen, wo auch der frühere Bayern-Profi Renato Sanches aktiv ist, könnte der Kanadier Victor Osimhen ersetzen. Der ehemalige Wolfsburger steht Medienberichten zufolge vor einem Transfer in die Premier League, wo insbesondere Tottenham Hotspur als heißer Kandidat für einen Transfer gilt. David gelangen in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 23 Tore in 40 Spielen. Mit der starken Quote machte der Youngster auch Topvereine aus der Bundesliga auf sich aufmerksam - neben dem FC Bayern und dem BVB galten auch Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig als mögliche Optionen für David.

David: "Für mich ist der nächste Schritt die Ligue 1"

Dessen Berater hatte schon im März Gerüchte über einen Wechsel seines Klienten nach Deutschland geschürt - ehe die Coronavirus-Pandemie den europäischen Fußball nahezu komplett zum Erliegen brachte. "Deutschland steht an erster Stelle", sagte Mavromaras dem italienischen Portal Interdipendenza, das den Berater eigentlich über einen Wechsel in die Serie A vernehmen wollte. Es sei der ausdrückliche Wunsch von David, "sich in einer der fünf stärksten Ligen weiter zu verbessern". Dabei scheint die Wahl nun auf die Ligue 1 gefallen zu sein, wie der 20-Jährige sagte.

"Für mich ist der nächste Schritt die Ligue 1", sagte David. "Und das Projekt LOSC ist großartig. Sie ist eine der besten Mannschaften in Frankreich." Das Top-Talent weiß allerdings noch nicht, ob Gent ihn zu den Konditionen ziehen lässt, die Lille sich vorstellt. Die Franzosen wollen auch wegen der Coronavirus-Pandemie nicht die 30 Millionen Euro zahlen, die Gent fordert.