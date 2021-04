Kein Unmut bei RB Leipzig über Quarantäne-Trainingslager: "Wir haben eine gute Verbindung"

Leipzig. Für den Bundesligisten aus der Messestadt dürfte die Umsetzung der von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) beschlossenen Quarantäne-Trainingslager kein großes Problem sein. Das Trainingszentrum am Cottaweg kann die gesamte Mannschaft um RB Leipzig behausen, die Spieler haben alle ein eigenes Zimmer. Auch der Trainer sieht die Entscheidung der DFL eher unproblematisch: „Wir akzeptieren die Entscheidung, so wie sie ist. Denn wir dürfen weiter unseren Beruf ausüben und darüber freuen wir uns sehr“, sagte Julian Nagelsmann. Wird durch die Quarantäne-Trainingslager sichergestellt, dass die Liga zu Ende gespielt wird, halten er und seine Mannschaft die Maßnahmen für „absolut in Ordnung“.

