Kein Urlaub: 96-Verteidiger Simon Falette muss in Hannover fit werden

Vor der Partie am Sonntag beim 1. FC Nürnberg (ab 13.30 Uhr im SPORT BUZZER-Liveticker) hat Hannover 96 mit einigen Personalproblemen zu kämpfen. Mit Marcel Franke und Jaka Bijol sind gleich zwei Spieler für das Auswärtsspiel bei den Mittelfranken gesperrt. Verschärft wurden die Sorgen von Kenan Kocak durch die Muskelverletzung von Simon Falette.

Kein Urlaub bei der Familie

Für die Abwehrnot muss Kocak nun eine Lösung finden. Die einzig verbliebenen Kandidaten für die 96-Innenverteidigung sind Josip Elez und Baris Basdas. Fest steht inzwischen, dass Simon Falette nicht zu seiner Familie in die Türkei fliegt. Dann müsste er in Quarantäne. „Es lohnt sich nicht“, sagte Kocak. 96 rechnet damit, dass er in drei Wochen wieder fit ist.