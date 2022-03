Kein Vertrag: Wolfsburgs Top-Boxer weiter in der Warteschleife

Patrick Wojcicki hängt weiter in der Warteschleife. Ende Februar lief sein Vertrag mit Wasserman Boxing aus, eine neue Vereinbarung gibt's für den Wolfsburger Profi-Boxer noch nicht. „Wir haben eine klare Forderung an Wasserman gestellt und wollen einfach Sicherheit haben. Zudem wollen wir uns nicht kleiner verkaufen, als wir sind“, so Wojcickis Trainer Antonino Spatola. „Zu 80 Prozent ist alles okay, aber es gibt eben noch einen kleinen Haken“, fügte er an. Deshalb war auch zunächst ein Treffen mit Promoter Karl-Robin Sauerland am Freitag anberaumt, der Termin musste aber verschoben werden.

Anzeige

Damit ist klar, dass der 30-jährige Wolfsburger am Samstag nicht beim Wasserman-Profibox-Abend im Berliner Tempodrom kämpfen wird. Womöglich steigt Wojcicki am 30. April wieder in den Ring. „Wir tappen aber noch völlig im Dunkeln. Wir wissen nicht, ob überhaupt und was für eine Form des Kampfes es sein wird. Auch unser Partner kann uns noch nichts dazu sagen“, so Spatola. Ohnehin bleiben bis dahin nur vier Wochen Vorbereitungszeit. „Wir müssen schauen, ob das überhaupt ausreicht“, verdeutlicht der Wojcicki-Trainer.