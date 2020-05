Kein Videostudium des 8:0-Rekordsiegs: Wie Julian Nagelsmann RB Leipzig für das Gastpiel in Mainz motiviert

Ähnliche Vorzeichen wie vorm Hinspiel

Die Vorzeichen vor dem Rückspiel gegen die Mainzer am Sonntag (15.30 Uhr) ähneln denen aus dem Herbst. Damals (viermal in Folge nicht gewonnen) und heute (drei Unentschieden in Serie) lief es vor dem Duell gegen das Ex-Team von Jürgen Klopp in der Liga so lala. Beide Male war RB von Platz eins in der Tabelle abgerutscht – auf den sechsten bzw. vierten Rang. Beide Male beging RBL gegen den SC Freiburg Chancenwucher. Am vergangenen Samstag reichten 22 Torschüsse nur zu einem mageren 1:1 gegen die Breisgauer, im Hinspiel unterlag RBL gar 1:2.