Kein Vollgas im Training: 96-Trainer Kocak zählt Neuzugang Twumasi an

Er ist der Königstransfer in dieser Saison für Hannover 96: Patrick Twumasi kam für 700 000 Euro aus Alaves nach Hannover. Seine Bilanz ist bisher ernüchternd. In zwölf Ligaspielen kam er bisher zehn Mal zum Einsatz, stand nur drei Mal in der Startelf. Ein Treffer gelang ihm bisher nicht.

Beim Heimsieg gegen Bochum wurde er eingewechselt, stand sieben Minuten auf dem Rasen. Am Tag danach trainierte er offenbar nicht so, wie 96-Trainer Kenan Kocak sich das vorstellte.