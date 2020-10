Kein weiterer Corona-Fall bei Werder Bremen: Heimspiel gegen Hoffenheim findet statt

Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und 1899 Hoffenheim kann am Sonntagabend wie geplant stattfinden. Nachdem zwei Werder-Profis am Vortrag in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden waren, ergaben neues Tests bei Spielern und Trainern des Bremer Bundesligisten am Freitag keinen weiteren positiven Corona-Befund. "Die Spieler sind gerade auf dem Trainingsgelände. Das Spiel ist nicht gefährdet", sagte Sportchef Frank Baumann am späten Nachmittag bei einer Online-Pressekonferenz.