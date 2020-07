Kein weiteres Testspiel geplant: RB Leipzig empfängt VfL Wolfsburg

Leipzig. Julian Nagelsmann hat noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er von Testspielen nicht viel hält. „Am liebsten würde ich gar keine Tests machen, weil es den Trainingsrhythmus zerstört. Man verliert drei Tage und du kannst die Spieler auch nur 60 Minuten belasten”, sagte der Coach von RB Leipzig in der Winterpause im Januar. Außerdem könne man die Spieler nicht eben mal zur Seite nehmen und etwas erklären.

Trotz seiner Einwände wird der 33-Jährige seine Schützlinge am Donnerstag (16 Uhr) in der Vorbereitung auf das Champions-League-Finalturnier im August gegen Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg auf den Rasen schicken. Die Partie findet acht Tage nach dem Beginn des Mannschaftstrainings unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der RBL-Trainingsakademie am Cottaweg statt.

Laut SPORTBUZZER-Informationen ist vor dem Viertelfinal-Kracher gegen Atletico Madrid am 13. August (21 Uhr) in Lissabon kein weiteres Testspiel geplant. Auch ein Trainingslager steht nicht im Terminkalender. Unnötige Reisen erhöhen nur das Corona-Infektionsrisiko. Und Nagelsmann stählt seine Schützlinge sowieso am liebsten in den heimischen Gefilden.

Gegen die Wölfe, die schon am 5. August im Rückspiel in der Europa League in Kiew auf Schachtar Donezk treffen (Hinspiel: 1:2), muss RB-Coach Nagelsmann auf eine Reihe von Akteuren verzichten. Neben Ibrahima Konaté (Hüft-OP) dürfte auch Neuzugang Hee-chan Hwang fehlen, der nach seiner Rückkehr aus Südkorea erst am Donnerstag wieder ins Training einsteigt und für das Finalturnier ohnehin nicht spielberechtigt ist.