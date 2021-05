"Kein Wettbewerb mehr": Ex-Trainer Felix Magath schimpft nach Nagelsmann-Transfer über Bundesliga

Meistertrainer Felix Magath sieht den Wechsel von Julian Nagelsmann von RB Leipzig zum FC Bayern München kritisch. Der 67-Jährige, der die Bayern 2005 und 2006 zum Double führte, glaubt, dass mit diesem Transfer nun auch der nächste Meistertitel bereits vergeben ist. "Das ist schon seit neun Jahren so. Und das wird sich nächstes Jahr nicht ändern", sagte er am Samstag dem Online-Portal t-online. "Als Fußball-Interessierter wäre ich an Wettbewerb interessiert. Aber einen solchen Wettbewerb sehe ich kaum noch in der Bundesliga", kritisierte Magath.

