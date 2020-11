Kein Wettkampf mehr im Jahr 2020: Weitere Verbände ziehen nach

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Hin- und Rückrunde geben wird, dadurch würde die Saison zu lang werden und sich eventuell sogar mit der Beachvolleyball-Saison überschneiden - wenn es denn so kommt. Ich denke, es wird entweder nur eine Hinrunde geben oder die Saison wird in Turnierform ausgespielt", so Mann.

Der Verbandsspielausschuss soll nun mögliche Szenarien für eine Rückkehr in den Spielbetrieb ab Januar 2021 erarbeiten. "Ziel wird es sein, im kommenden Jahr ein attraktives und wettkampforientiertes Spielbetriebsmodell zu entwickeln und anzubieten", so NWVV-Geschäftsführer André Guddack.

Die Lage beim Badminton

Die Sportwarte der Gruppe Nord haben entschieden, die Saison in der Regional- und Oberliga vorerst bis zum 15. Januar 2021 auszusetzen. "Über die Fortführung und Alternativen wird man sich am 3. Januar beraten", so Robert Mauer, Vizepräsident Leistunssport. Fest steht zudem: Die norddeutsche Einzel-Meisterschaft, die vom 9. bis zum 11. Januar geplant war, wurde abgesagt.

"Wir alle würden lieber auf das Feld gehen und spielen", sagt Dennis Friedenstab, Kapitän des BV Gifhorn, "aber ich denke es ist die richtige Entscheidung den Spielbetrieb bis Januar auszusetzen. Hoffen wir mal, dass wir dadurch einen kleinen Teil dazu beitragen können, alle bald wieder ohne Maske und Mindestabstand leben zu können."

Ganz so weit, wie die Gruppe Nord, geht der Niedersächsische Badminton-Verband für seinen Spielbetrieb noch nicht, er unterbricht vorerst bis Ende November. "Die angesetzten Spiele in dieser Unterbrechungsphase können beispielsweise im Frühjahr nachgeholt werden. Dafür haben wir die Möglichkeit geschaffen, die Punktspielsaison bis in den April/Mai 2021 zu verlängern", so der kommissarisch Vorsitzende Markus Bennewitz.

Wichtig: Ein Rückzug aus dem Punktspielbetrieb bedeutet in dieser Saison keinen Abstieg aus der entsprechenden Liga.

Im Vorfeld hatten sich zwei Kreisligen, eine Kreisklasse und eine geringe Zahl einzelner Mannschaften entschieden, den Spielbetrieb für die Spielzeit 2020/2021 komplett aussetzen.