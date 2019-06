Das Warten geht weiter: Hannover 96 nach Kittel-Absage noch immer ohne Neuen

Aber es hilft nichts: 96 setzt die Ideen aus finanziellen Gründen nicht um. Der Hamburger SV schnappte 96 am Sonntag Sonny Kittel (26) weg, einen torgefährlichen Mittelfeldspieler, der aber trotz seiner Vergangenheit mit dem Ab­stieg in Ingolstadt zwar ablösefrei, aber trotzdem zu teuer war für 96. Kittel ist weg und 96 steht – mit Verlaub – blank da.

Die Alarmstufe schaltet gerade um von Gelb auf Rot. Am heutigen Montag ist Trainingsbeginn – und noch im­mer hat Hannover 96 keinen neuen Spieler verpflichtet. Ideen gibt es viele, Jan Schlaudraff fliegt durch Eu­ro­pa und trifft sich mit Beratern, der neue Trainer Mirko Slomka unterstützt ihn.

Nun kündigte Slomka an: „Wir sind vermutlich nicht Zweiter oder Dritter in der sogenannten Budgettabelle, sondern eher Fünfter oder Sechster.“ In der Rangliste der bisher getätigten Transfers ist 96 aktuell jedenfalls Zweitligaletzter.

Simon Terodde als Königsidee

Slomka äußerte sich zu­ver­sicht­lich, dass bis zum Trainingslager in Stegersbach (4. bis 12. Juli) einige Neue da sind. Bis dahin vergehen nicht einmal drei Wo­chen. Schlaudraff bereitet ei­ni­ges vor. Der Düsseldorfer Sturm-Flop und frühere Kieler Toptorjäger Marvin Ducksch ist eine der vielen Ideen für den Sturm. Die Königsidee ist der Transfer des Kölners Simon Terodde – aber diese Idee hat auch ihren Preis. Und der ist für 96 viel zu hoch.