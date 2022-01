Keine Allüren, nur ehrliche Arbeit: Erinnerungen an Trainer-Legende Gerd Schädlich

Kalkweiß im Angesicht des Triumphs

Gerd Schädlich schätzte das Bad in der Menge, wie jede auch immer geartete öffentliche Aufmerksamkeit für seine Person, wenig. Er wollte nur arbeiten, bienenfleißig, akribisch, stets sachlich, vor allem in Ruhe. Als ihm 2014 der „Chemmy“ verliehen werden sollte – mit ihm werden die Chemnitzer Sportlerinnen und Sportler des Jahres geehrt – erschien der 1952 in Rodewisch geborene Fußball-Lehrer nicht zum Ball des Sports. Sein Kommentar: „Ich finde das Ganze eigenartig und bin darüber nicht begeistert.“

Klar und direkt

Dabei sind Schädlichs Verdienste zahlreich und unbestritten. Seine aktive Karriere war kurz. Eine Verletzung beendete die Laufbahn des damals 25-Jährigen, der zunächst in seiner Heimatstadt Rodewisch, dann beim FC Karl-Marx-Stadt gekickt hatte. Noch während er spielte, erwarb er an der dortigen Außenstelle der DHfK Leipzig das Diplom als Sportlehrer. Seine Trainerkarriere begann Schädlich bei der BSG Motor Scharfenstein, arbeitet gleich zweimal in Krumhermersdorf, stieg mit dem FSV Zwickau in die 2. Liga auf, gab seine Visitenkarte beim FC Sachsen Leipzig ab, allerdings nur für sechs Partien. Er trainierte die BSG Aktivist Schwarze Pumpe ebenso wie die BSG Stahl Riesa und den FSV Hoyerswerda. Von 2008 bis 2013 stand Schädlich an der Seitenlinie des Chemnitzer FC, mit dem er 2011 in die 3. Liga aufstieg, auch dank eines 1:0-Sieges gegen Favorit RB Leipzig am vorletzten Spieltag. Seine längste Station blieb aber die im Erzgebirge.