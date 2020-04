"Keine Anfrage" für Timo Werner aus Liverpool: RB Leipzig widerspricht Gerüchten

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Spekulationen um einen Wechsel von Timo Werner zum FC Liverpool erneut zurückgewiesen. „Es gibt keine Anfrage, und Timo ist auch nicht auf uns zugekommen. Diese Gerüchte kursieren bereits seit Wochen. Stand jetzt gibt es nichts Neues“, sagte Sportdirektor Markus Krösche am Freitag. Der britische Sender Sky Sports hatte zuvor berichtet, dass Werner sich für Liverpool entschieden habe. Der Nationalspieler kann Leipzig im Sommer für eine feste Ablöse von etwa 60 Millionen Euro verlassen.

In Spanien berichtete die katalanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ am Freitag, dass sich ranghohe Funktionäre des FC Barcelona kurz vor Ausbruch der Corona-Krise mit dem Vater von Werner zu Transferverhandlungen getroffen hätten. Nach Angaben des Blattes sei das Treffen, an dem auch Sportdirektor Eric Abidal teilgenommen haben soll, sehr gut verlaufen. Um Werner und den spanischen Meister gab es immer mal wieder Gerüchte. Öffentlich hatte sich der 24-Jährige aber lediglich zum FC Liverpool geäußert.