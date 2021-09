Keine Angst vor Fan-Wut bei RB-Rückkehr - Bayerns Nagelsmann: "Von mir aus können 34000 pfeifen"

Es die Top-Partie des vierten Spieltags in der Bundesliga: Meister Bayern München tritt am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) bei Vizemeister RB Leipzig an. Für Julian Nagelsmann wird es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte: Der Bayern-Trainer wechselte im Sommer nach zwei Jahren bei RB nach München. "Grundsätzlich freue ich mich sehr auf meine Rückkehr. Wir hatten zwei sehr gute Jahre, auch das Trainerteam freut sich", so Nagelsmann auf der offiziellen Pressekonferenz am Freitagmittag. "Wir werden uns sicherlich gut zurechtfinden, müssen im Stadion nur in die andere Richtung abbiegen."

