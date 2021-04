Rechtliche Schritte? Verhinderte Regionalliga-Aufsteiger wollen sich besprechen

„Uns ist bewusst“, wurde NFV-Präsident Günter Distelrath in der Mitteilung des Verbandes zitiert, „dass diese Beschlüsse vor allem für die potenziellen Aufsteiger eine harte Entscheidung darstellen. Es galt aber im Zusammenspiel aller norddeutschen Ober- und Regionalligen, auf Basis der rechtlichen Grundlagen verhältnismäßige und vor allem zumutbare Beschlüsse zu treffen.“ Das hätte man auch schon vor vier Wochen entscheiden können, sagt Egestorfs Trainer Paul Nieber sichtlich frustriert.

Besagte sieben Klubs hatten am 8. April sogar einen Brief an NFV-Präsident Günter Distelrath geschrieben, um ihr Aufstiegsinteresse zu bekunden. Auf eine Antwort warten sie bis heute. Noch in dieser Woche will das Septett im virtuellen Raum besprechen, wie sie mit der Entscheidung umgehen. Rechtliche Schritte? Nicht ausgeschlossen.

Lediglich fünf Spiele konnten die Frauen des TSV Limmer absolvieren. Da sie aber alle gewannen – mit einem Torverhältnis von 22:0 –, schauten auch sie nach oben. „Es war ein ständiges Hin und Her, bis zuletzt haben wir gehofft“, sagte TSV-Trainer Dennis Pannwitz. Der Blick geht nun nach vorn: „Der Kader bleibt zusammen. Unsere Ziele haben sich nicht verändert.“