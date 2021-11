"Keine Ausreden": Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo fordert sein Team im Kampf um das WM-Ticket

Für Portugal setzte es im Rennen um die Vergabe der WM-Tickets für die Endrunde 2022 in Katar am Sonntag einen herben Dämpfer. Nach der Last-Minute-Pleite gegen Serbien müssen die Portugiesen den Umweg über die Playoffs bestreiten. Superstar Cristiano Ronaldo nahm seine Teamkollegen für die Aufgabe in die Pflicht.