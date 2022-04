Der 32. Spieltag in der Bundesliga begann standesgemäß am Freitagabend mit der Partie zwischen Union Berlin und dem schon feststehenden Absteiger Greuther Fürth (1:1). Am Samstag finden im Oberhaus des deutschen Fußballs sechs Spiele statt – nur am Sonntag gibt es keinen Anpfiff für zwei Partien: Die Spiele zwischen Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig finden erst am Montagabend (jeweils 20.30 Uhr, live mit DAZN/[Anzeige]) statt. Anzeige

Warum? Grund ist der Maifeiertag, an dem es traditionell bundesweit zu zahlreichen Demonstrationen kommt. Auf Wunsch der Sicherheitsbehörden finden deshalb nicht auch noch Bundesligaspiele statt, die ebenfalls ein hohes Aufkommen an Polizeikräften beanspruchen würden. Deshalb hat die Deutsche Fußball Liga die beiden letzten Spiele des Spieltags auf Montagabend verlegt. Dazu kommt, dass Frankfurt und Leipzig erst am Donnerstag im Halbfinale der Europa League im Einsatz waren.