Keine Champions League mit RB Leipzig: "Die Seite Werner hat so entschieden"

Krösche ließ zunächst keinen Zweifel daran aufkommen, dass der deutsche Nationalspieler in den letzten beiden Bundesligaspielen alles für seinen Noch-Arbeitgeber in die Waagschale werfen wird – so wie mit seinem Tor beim 2:2 gegen Düsseldorf am Mittwochabend. Seine Enttäuschung, dass Werner das Champions-League-Turnier ab 12. August nicht mehr für RB bestreiten will, war ihm allerdings deutlich anzumerken. „Er möchte sich halt mit Chelsea auf die Saison vorbereiten und sich in der neuen Umgebung die Zeit nehmen. Die Seite Werner hat so entschieden. Wir haben das so akzeptiert“, sagte der 39-Jährige mit gedämpfter Stimme. „Die Situation ist so wie sie ist.“