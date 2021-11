Keine Chance im Drittliga-Keller: VfL-Handballerinnen unterliegen dem Vorletzten deutlich

Es bleibt dabei: Drittligist Wolfsburg sammelt weiter Erfahrungen, aber keine Punkte. Die VfL-Handballerinnen verloren auch das Kellerduell gegen den Vorletzten Ibbenbürener Spvg 08 deutlich mit 22:33 (12:19) und stehen weiterhin am Tabellenende der Staffel C.

Ibbenbüren war vom Start weg auf Siegkurs. Während sich der VfL zwei verworfene Siebenmeter und zwei Zeitstrafen leistete, zogen die Gäste auf 9:1 (12.) davon. In Schlagdistanz kam Wolfsburg im kompletten Spiel nicht. „Wir tragen nach den ganzen Niederlagen von Beginn an einen großen Rucksack mit uns herum“, so VfL-Coach Oliver Bült. Wichtige Schultern wie die verletzten Fabienne Kohn und Nele Hänsel, die diese Last mit stemmen könnten, fehlten und fehlen immer wieder.