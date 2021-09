Keine Chance für Ramos-Vinolas: Zverev erreicht dritte Runde bei US Open im Eiltempo

Mit einem eindrucksvollen 6:1, 6:0, 6:3 hat Olympiasieger Alexander Zverev bei den US Open ein klares Zeichen gesetzt und spielt nun in New York um den Einzug ins Achtelfinale. Dank einer Machtdemonstration fertigte die deutsche Nummer eins am Donnerstag den Spanier Albert Ramos-Vinolas in nur 74 Minuten ab und zog in die dritte Runde ein. Gegen den Weltranglisten-48. war der Hamburger von Beginn an der in allen Belangen klar bessere Tennisspieler.

Anzeige

„Es war ein guter Tag. Ich glaube, Albert hat nicht sein bestes Tennis gezeigt. Ich spiele momentan ganz in Ordnung“, sagte Zverev bei Eurosport: „Ich bin froh, dass ich in der dritten Runde bin. Er ist einer, der Topspielern teilweise Probleme macht.“ Den Schwung vom Gewinn der Goldmedaille bei den Sommerspielen in Tokio und dem Titel beim US-Open-Vorbereitungsturnier in Cincinnati hatte Zverev mit nach New York genommen. Und er demonstrierte auch gegen den erfahrenen Spanier seinen Glauben an die eigene Stärke.

Zu Beginn schenkte der 33 Jahre alte Linkshänder aus Barcelona ihm mit unerzwungenen Fehlern gleich sein erstes Aufschlagspiel. Auf das Break von Zverev zum 1:0 folgten weitere zum 4:1 und 6:1. Der fehleranfällige Ramos-Vinolas stellte ihn kaum vor Probleme. Dass der Spanier zum 1:2 sein Aufschlagspiel hielt, sollte für lange Zeit sein einziger Spielgewinn bleiben.