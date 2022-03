"Keine Chance", "vorgeführt", "1000 Baustellen": Gladbach nach Pleite in Stuttgart mitten im Abstiegskampf

Bis zur 38. Minute des Bundesliga-Topspiels am Samstagabend war es um die Gefühlswelt von Borussia Mönchengladbach noch bestens bestellt. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter lag deutlich mit 2:0 beim Tabellen-Vorletzten VfB Stuttgart in Front und hatte schon das Tabellen-Mittelfeld sicher im Blick. Doch was dann geschah, war auch für die Gladbacher Spieler nur schwer zu fassen: "Wir haben viele Momente erlebt, wo wir so ein bisschen auseinandergefallen sind und nicht mehr den Zugriff gehabt haben auf den Gegner", stellte Kapitän Yann Sommer bei Sky fest. Und das sollte sich rächen: Stuttgart erzielte bis Spielende fast ohne Gegenwehr der Gäste noch drei Tore und stürzte die geschockten Borussen ins Tal der Tränen. Als 13. der Tabelle hat Gladbach nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Stuttgart - und ist damit im Abstiegskampf richtig angekommen. Anzeige

Bei der Hütter-Elf lief nach der Führung plötzlich nichts mehr zusammen: "So kannst du einfach keine Bundesliga-Spiele gewinnen", ärgerte sich Sommer, der angesichts der drückenden Überlegenheit der Stuttgarter, vor allem in der zweiten Halbzeit, davon sprach, "ein bisschen vorgeführt" worden zu sein. Das Team habe einfach "keine Chance" gehabt, das Spiel zu gewinnen. Trainer Hütter stimmte seinem Keeper zu: "Wir haben es nicht geschafft, gut zu verteidigen, das geht in der Form einfach nicht", schimpfte der Coach. "Man kann nicht die wichtigen Zweikämpfe verlieren. Das ist das, was uns heute auf die Verliererstraße gebracht hat."

Borussia-Führungsspieler Christoph Kramer sprach nach Abpfiff sogar Grundsätzliches an: "Hoch anlaufen tun wir uns schwer mit, tief verteidigen tun wir uns schwer mit. Vierer-, Fünferkette, das ist alles egal. Es gibt ganz viele Sachen und es ist total schwer, da dann positiv zu bleiben", sagte der Weltmeister von 2014. Er fordert eine Reaktion innerhalb der Mannschaft. "Jeder der jetzt sagt, dass die Leidenschaft fehlt, Grüppchenbildung, haste nicht gesehen: Jeder hat Recht, weil es gerade wirklich 1000 Baustellen gibt. Wir müssen gucken, dass wir richtig anpacken und vor allem nicht nach den Spielen immer erklären sondern vor den Spielen das Richtige machen."

Hütter: "In einem Bereich, wo es wahnsinnig gefährlich ist"

Ein Angriff auf Hütter? Der nahm seine erfahrenden Spieler lieber in die Pflicht: "Es ist aktuell nicht einfach in der Situation, in der wir stecken. Aber trotzdem haben wir erfahrene Spieler. Ich muss einfach in die Zweikämpfe kommen", mahnte der Österreicher, der vor der Saison für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet wurde, an.