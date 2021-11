Keine Derbys mehr: Hämelerwald könnte 144-Kilometer-Fahrt erwarten

Die hannoverschen Bezirksligisten an der Peiner Landkreisgrenze haben die Vorrunde der Saison auf den letzten drei Plätzen abgeschlossen. Für den TSV 03 Sievershausen, den TSV Dollbergen und die SV Adler Hämelerwald geht es somit im kommenden Jahr in die Abstiegsrunde.

Für diese gab der NFV-Bezirk Hannover am Dienstag die Staffeleinteilungen bekannt. Wie zuvor angekündigt, werden Teams, die in der Vorrunde schon aufeinandergetroffen sind, nicht erneut gegeneinander spielen. Das bedeutet keine Derbyliga mehr wie in der Vorrunde, sondern weite Auswärtsfahrten.

In jeder Staffel spielen die Teams nur einmal gegeneinander. Aufgrund der Platzierungen in der Vorrunde haben Dollbergen und Hämelerwald fünf Auswärtsspiele und vier Heimspiele. Sievershausen spielt in einer 9er-Staffel. Die Runde startet im März, einen genauen Spielplan gibt es noch nicht. Die schlechtesten vier Teams aus jeder Staffel steigen ab, in der Staffel des TSV 03 Sievershausen sind es nur drei.