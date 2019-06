Keine Einigung bei den Hannover Indians: Sportdirektor Stolikowski geht

Onnen auf dem Sprung zum WM-Ticket - Spelmeyer will Weg in die Elite fortsetzen

Stürmer Pape bleibt

Gut für die Indianer: Stürmer und Allrounder Thomas Pape bleibt am Pferdeturm. Der 35-jährige hauptberufliche Fitnesstrainer hat für ein weiteres Jahr unterschrieben. Er bringt neben viel Erfahrung durch seine physische Spielweise die nötige Matchhärte mit.

Die Indians beginnen mit dem Training auf Eis am 20. August, der erste Test steht daheim am 30. Au­gust um 20 Uhr gegen die Crocodiles Hamburg an. Am 31. August steigt die Saisoneröffnungsfeier, die Punktspiele beginnen Ende September. sdi