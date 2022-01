Keine Erfolgsstory: Hans-Jürgen „Dixie“ Dörners Zeit beim VfB Leipzig

Leipzig. Als Präsident Reinhard Bauernschmidt im Juli 2001 Trainer Achim Steffens feuerte und stattdessen Hans-Jürgen Dörner zum VfB Leipzig holte, hagelte es Protest seitens der Fans, stapelten sich schon bald die Beschwerdebriefe auf dem Schreibtisch des VfB-Chefs. „Dixie“ Dörner war 21 Monate Chefcoach in Probstheida. Er sollte den ehemaligen Bundesligisten von der vierten in die dritte Liga führen – dieses Unterfangen scheiterte. Dörner erlebte keine erfolgreiche Zeit in Leipzig.

Unfreundlicher Empfang in Probstheida

Dörner hatte von Anfang an keinen leichten Stand in Probstheida. Beim Heimspiel im November 2001 gegen Riesa hielten VfB-Anhänger ein Spruchband „Willkommen in der Hölle, Dörner“ in der Hand. Kurz vorher hatte seine Elf im Derby gegen den FC Sachsen und Trainer Jürgen Raab 1:1 gespielt, es folgten für den gebürtigen Görlitzer noch ein 1:0-Sieg und eine 0:1-Niederlage gegen den Erzrivalen aus Leutzsch.

Warum eigentlich nicht „Dörner des Westens“?

Bauernschmidt lobte Dörner nach dessen Entlassung, junge Spieler integriert zu haben. Eine entscheidende Rolle spielte die Dynamo-Legende für die Karriere von Nicky Adler, den er 2003 in den Herrenkader beförderte. „Dixie Dörner war etwas sehr Besonderes für mich, zumal es in einer Zeit geschah, in der so etwas nicht normal war. Er gab mir die große Chance, eine Fußballkarriere zu starten“, erinnert sich der blonde Stürmer, der später in der ersten und zweiten Liga über 200 Pflichtspiele bestritt. Sein Debüt gab er 17-Jährig gegen Dresden 06, drei weitere Einsätze folgten, ehe Dörner seinen Platz räumen musste. „Ich habe damals die Welt nicht verstanden“, so Adler. Engen Kontakt zu Dörner hatte er damals und auch später nicht. „Er hat wenig mit mir gesprochen, aber die Tatsache, dass ich dabei sein durfte, war für mich mehr Anerkennung als alles andere“, so Adler, der am Mittwoch trauerte: „Für den Fußball und alle, die ihn verfolgen, ist es ein trauriger Tag.“