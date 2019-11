Keine Experimente: Neues 96-Trainerprofil nach dem Schock in Heidenheim

Der 96-Auftritt in Heidenheim war ein Schock – und hat auch unmittelbare Folgen für die Trainerwahl. Wir machen dazu das bekannte Vorher-nachher-Spielchen. Vorher: 96 will ein Trainertalent entdecken, einen wie Julian Nagelsmann, der als bisheriger Jugendtrainer bei den Profis durchstartet. Der ehemalige Dortmunder Stürmer Alex Frei wäre so einer gewesen, hat aber abgesagt.

Nach Heidenheim: Die 96-Entscheider schließen sich der Meinung von Christian Schulz an. „Der Verein sucht händeringend nach Stabilität“, sagte der ehemalige 96-Kapitän am Sonntagabend im NDR-Fernsehen. „Mein Gefühl ist es eher, lieber jemanden zu nehmen, der genau weiß, was in solchen Situationen zu tun ist.“