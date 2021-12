Keine Experimente: RB Leipzigs Tedesco setzt in Augsburg auf Bewährtes

Leipzig. Kompakt, geradlinig und mit viel Mentalität, so charakterisiert Domenico Tedesco den FC Augsburg und dessen Kicker. Am Mittwochabend (20.30 Uhr, Sky) muss der 36-Jährige mit RB Leipzig bei der Elf seines Kollegen Markus Weinzierl ran. Der Rucksack, mit dem der Vizemeister der Vorsaison zum FCA reist, ist kein kleiner. In der laufenden Spielzeit ist RB noch ohne Sieg in der Fremde. "So richtig viel Punkte haben wir auswärts nicht geholt" sagte Tedesco am Vortag der Partie denn auch mit einem Lächeln. Die Frage, woran das liege, sei nicht so leicht zu beantworten. "Wenn man sich die Spiele anschaut, waren es immer andere Faktoren." Bei Union Berlin sei es die Anfälligkeit bei Kontern gewesen, in anderen Begegnungen auch mal ein Problem bei Standards. Die große allumfassende Antwort und damit auch das einfache Rezept gegen die Leipziger Auswärtsschwäche gibt es also nicht. Anzeige

"So viel Zeit war nicht"

Tedesco wird beim FCA auf Bewährtes setzen, im Vergleich zum 4:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach wohl nicht die große Rotation anstoßen. Personelle Entscheidungen seien nicht allein von Ergebnissen abhängig, so der Coach. "Du kannst gewinnen und nicht so gut spielen und genauso andersrum. Das wäre also Quatsch." In einer Situation, wo der Mannschaft die so wichtige Stabilität und Sicherheit noch fehlt, "macht es schon Sinn, Dinge auch zu belassen". Vor allem dann, wenn sie funktioniert haben. Das Trainerteam wird wohl auch taktisch keine wesentlichen Änderungen vornehmen, es bei einer Dreierkette belassen. "Das ist immer ein Thema, bei dem ich die Mannschaft mit ins Boot hole", so Tedesco. "Ich habe die Spieler gefragt, wo sie sich grundsätzlich wohler fühlen, und da war die Tendenz Dreierkette."

Dass das Trainerteam aktuell wenig ändert, liegt auch an der engen Taktung der Partien. "So viel Zeit war nicht. Zum Kennenlernen schon, zum Trainieren eher weniger", so Tedesco, der den Cottaweg in diesen Tagen kaum verlässt. "In der Stadt war ich noch nicht ein Mal." Aktuell gehe es vom Regenerationstraining zum Abschlusstraining zum Spiel. Inhalte sind da kaum vermittelbar. "Das ist halt so in Englischen Wochen. Aber das macht ja auch Spaß. Letztlich geht es darum zu spielen."

Halstenberg trainiert wieder

So richtig mit der Mannschaft arbeiten können Domenico Tedesco und seine Co-Trainer dann in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die wird zügig geplant. Man werde sich am Sonntag, nach dem letzten Hinrundenspiel gegen Bielefeld, zusammensetzen und gucken, was in den ersten knapp zwei Wochen gut geklappt hat und was nicht. Dann soll laut Coach auch die zukünftige Aufgabenverteilung innerhalb des Trainerteams geklärt werden. Dabei sei das Motto: keine Eitelkeiten. "Es geht immer um die Sache, darum, dass wir uns als Mannschaft verbessern." Die von Tedesco mit nach Leipzig gebrachten Andreas Hinkel und Max Urwantschky haben sich nach den Worten ihres Chefs zügig integriert, auch im Team rund um die Profis. "Die kennen schon alle hier mit Vornamen. Da brauche ich noch etwas."