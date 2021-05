Keine Experimente, aber verschiedene Lösungen: So will RB Leipzig Gegner Dortmund knacken

Leipzig/Dortmund. Im Duell gegen Borussia Dortmund hat RB Leipzig eigentlich zwei Aufgaben zu bewältigen. Erstens gilt es, die Niederlage aus dem Heimspiel (1:3) wettzumachen. Zweitens können die Sachsen einen Sieg gut gebrauchen, um mit Rückenwind in das Finale im DFB-Pokal gegen denselben Gegner einzustellen. Die Schwarz-Gelben, die inzwischen auf Platz fünf der Bundesligatabelle stehen, haben natürlich ebenfalls ihre ganz eigenen Aufgaben. Sie müssen nämlich drei Punkte holen, um bis zum Saisonende einen Champions-League-Platz zu erreichen. Anzeige

Ligaspiel wirkt sich auf Pokalfinale aus

RB-Trainer Julian Nagelsmann weiß, dass die Borussia, die am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf ihn wartet, nicht mehr ganz so schwach ist, wie es zwischenzeitlich vielleicht der Fall war. „Sie haben sich spielerisch noch mal entwickelt“, sagte der 33-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Spiel im Signal-Iduna-Park. „Sie hatten erfolgreiche Spiele, sind wieder näher an die Champions-League-Plätze herangerutscht. Sie haben eine außergewöhnlich gute Spieleröffnung unter Druck, haben viele verschiedene Lösungen. Man kann sich nicht auf eine Situation einstellen, sie sind extrem variabel“, so die Analyse des Bullen-Coaches.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Duell mit dem BVB im Januar 2021 Das war viel zu wenig: RB Leipzig unterlag im Spitzenspiel des 15. Spieltages nach einer über weite Strecken enttäuschenden Offensivleistung Borussia Dortmund mit 1:3. ©

Von ihren letzten fünf Bundesligapartien haben die Borussen vier gewonnen und eine verloren. Das Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt ging mit 2:1 an die Gäste. Gewinnt die Terzic-Elf gegen Leipzig rangiert sie – abhängig davon, wie Frankfurt und Wolfsburg spielen – entweder weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz oder klettert einen Rang nach oben, auf einen Königsklassen-Platz. „Sie hätten die Situation dann komplett in der eigenen Hand und würden mit einem ganz anderen Gefühl ins Pokalduell gehen“, weiß auch Julian Nagelsmann. Wenn RB gewinnt, könnte die Borussia sich dagegen noch weiter entfernen von den angepeilten Rängen und der Teilnahme am wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb entfernen. "Am Ende des Tages wollen wir besser aussehen, als wir es zuletzt gegen Dortmund getan haben", so der 33-Jährige.

Wirklich in die Karten wollte sich Nagelsmann vorab verständlicherweise nicht schauen lassen. „Wir sind in der Situation, dass wir das Eine oder das Andere mal auch ein bisschen anders machen können, aber definitiv nicht über das gesamte Spiel. Wir werden schon über den Großteil der Partie unsere Idee und unseren Plan auch durchziehen wollen. Und zwar so, wie wir in dieser Saison gespielt haben, was uns stark macht und was wir gut können.“

1⃣Gegner @BVB

2⃣wichtige Spiele @Bundesliga_DE @DFB_Pokal

4⃣Tage dazwischen



Wir sind mittendrin in der "Dortmund-Woche". Da darf der #Gegnercheck natürlich nicht fehlen. Wie schaut´s aus beim BVB? Bangen um die Königsklasse oder selbstbewusst im Saison-Endspurt? 📊 #Thread pic.twitter.com/NqLtDW4kaz — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) 5. Mai 2021