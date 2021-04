Keine Fan-Zusicherung: Spanien verlegt EM-Spiele wohl von Bilbao nach Sevilla

Die drei in Spanien vorgesehenen EM-Spiele könnten wegen unerfüllbarer Corona-Auflagen im Baskenland von Bilbao nach Sevilla verlegt werden. Eine Austragung vor Zuschauern, wie von der UEFA gefordert, scheint in Bilbao ausgeschlossen. Das Stadion „La Cartuja“ in der Hauptstadt der südspanischen Region Andalusien sei die „erste Wahl“, falls die UEFA Bilbao als Austragungsort ablehnen sollte, zitierte die Zeitung Diario de Sevilla am Freitag den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes (RFEF), Luis Rubiales.

