Keine Fans, dafür Schneeregen: Borussia Dortmund bezieht Quartier in Leipzig

Leipzig. Sie sind gelandet, in zweifacher Hinsicht. Gegen 19 Uhr setzte die Maschine mit den Stars von Borussia Dortmund an Bord am Freitagabend auf dem Flughafen Leipzig/Halle auf. Danach ging es mit zwei Team-Bussen ins Herz der Messestadt. Wie schon bei ihren vorherigen Gastspielen an der Pleiße nächtigen die Schwarz-Gelben im Hotel Steigenberger, mitten in der dank Ausgangsbeschränkungen nahezu menschenleeren City. Am Samstagabend steht für den BVB die Partie bei RB Leipzig an (Anpfiff 18.30 Uhr).

