Keine Fortsetzung nach Bundesliga-Rettung: Trainer Felix Magath verlässt Hertha BSC

Für Felix Magath endet seine kurze Ära bei Hertha BSC mit der Bundesliga-Rettung. "Das Projekt ist schon beendet“, sagte der 68-Jährige kurz nach dem 2:0 am Montagabend im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV bei Sky. "Meine Aufgabe war, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist mit dem Schlusspfiff so gewesen." Magaths Vertrag war bis zum Saisonende abgeschlossen worden, der Magier verabschiedet sich wieder in die Fußball-Rente. Geschäftsführer Fredi Bobic ging zuvor auf die Frage, ob eine weitere Zusammenarbeit möglich sei, nicht ein. Er sagte nur: "Die Mannschaft, die heute aufgestellt war, war top." Via Twitter bedankte sich auch Investor Lars Windhorst: "Der Klassenerhalt ist geschafft! Ich freue mich sehr! Anerkennung und Respekt für Felix Magath. Seine Erfahrung und Führungsstärke haben den Verein vor dem Abstieg bewahrt. Dafür gebührt ihm großer Dank!"

