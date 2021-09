"Keine Führungsspieler auf dem Feld": RB Leipzigs Fans reagieren auf das 1:2 gegen Brügge

Leipzig. Nach dem deutlichen Heimsieg am Wochenende gegen die Berliner Hertha freuten sich viele RB-Fans auf einen erfolgreichen Europapokal-Abend in Leipzig. Ein Sieg gegen Brügge, und RB wäre wieder mittendrin im Rennen um Platz zwei in der Todesgruppe A der Champions League gewesen. Doch es kam anders und es folgte die erneute Ernüchterung. Die Kritik der Fans an Ihrem Verein, die noch am Wochenende verstummt war, brandet nun wieder auf.

