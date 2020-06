Keine Geschenke für Kocaks Kumpel: "Ich will das Spiel für 96 gewinnen"

Es ist schon eine ganz besondere Situation für 96 in ohnehin besonderen Zeiten. Wenn am Sonntag Aufstiegskandidat Heidenheim kommt (Anpfiff: 13.30 Uhr), ist es das fünfte Spiel in gerade mal 16 Tagen für das Team von Kenan Kocak. Eine enorme Belastung. Der Lohn für das Schlag-auf-Schlag-Programm: Seit dem 3:0 gegen Dresden dürfte der Klassenerhalt sicher sein, als schöne Momentaufnahme gab es vorübergehend Tabellenplatz sechs dazu.

Extrembelastung hat ein Ende „Der Terminkalender war sehr straff. Wir haben uns die Situation so nicht ausgesucht – aber wir haben sie angenommen“, lobt Kocak. Der harte Alltag: Pflichtspiel, kurze Regeneration, und schon ging’s wieder los mit der Vorbereitung fürs nächste Spiel. „Von richtigem Training können wir nicht sprechen“, urteilt Kocak. Da war von den Profis auch jede Menge „Eigeninitiative gefordert“. Viel Schlaf und gesundes Essen brachten am Ende die nötigen Punkte. Trotzdem will Kocak vom Klassenerhalt noch nichts wissen. „Wir sollten nicht den Fehler machen und schon von der Rettung sprechen“, sagt der Coach. "Haben halbwegs Planungssicherheit" Rechnerisch ist ein Kellerplatz noch möglich, aber da geht’s um die Theorie. In der Praxis hat 96 die Gefahrenregion hinter sich gelassen. „Wir standen die gesamte Saison über voll im Abstiegskampf, jetzt haben wir dieses Gespenst endlich mal abgeschüttelt“, freut sich Gerhard Zuber. Der 96-Sportdirektor kann nun intensiver planen, mit welchem Personal die Mission Aufstieg in der nächsten Saison angegangen werden soll. „Wir haben halbwegs Planungssicherheit, ich kann die Gespräche jetzt intensivieren“, bestätigt er.

Als Gegner greift 96 einmal noch ins Aufstiegsrennen ein. Heidenheim ist mittendrin im Rennen um die 1. Liga, man liegt als Tabellenvierter einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Da ist ein Sieg in Hannover eigentlich eingeplant, „so selbstbewusst können wir sein“, sagt FCH-Trainer Frank Schmidt. "Ich bin hier für 96, und ich will das Spiel für 96 gewinnen" Mit dem Langzeitcoach, der schon seit 2007 die Taktik in Heidenheim vorgibt, verbindet Kocak eine lange Freundschaft. „Er ist ein fantastischer Typ und ein Super-Trainer. Was er in Heidenheim auf die Beine gestellt hat, verdient großen Respekt“, so Hannovers Coach. 2003 spielten die beiden sogar zusammen bei Waldhof Mannheim. „Er hat mir als jungem Spieler viel geholfen“, sagt Kocak. Hilfe im Aufstiegsrennen kann Schmidt deshalb aber nicht erwarten. „Ich bin nicht hier, um anderen einen Gefallen zu tun. Ich bin hier für 96, und ich will das Spiel für 96 gewinnen.“

