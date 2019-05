Keine große Party auf der Festwiese: RB Leipzigs Public Viewing endet ganz still

Leipzig. Es hätte eine historische Pokalnacht werden sollen. Auf der Leipziger Festwiese versammelten sich knapp 5000 RB-Fans und fieberten mit ihren Bullen mit. Sie wurden allerdings Zeuge einer herben 0:3-Schlappe gegen abgebrühte Bayern. Dabei wäre dieser Sieg so wichtig gewesen. Der Pott muss nach Leipzig und in den Osten, so der Tenor vor dem Spiel. „Wir müssen die Jungs einfach nur noch von der Leine lassen“, meinte Chefcoach Ralf Rangnick vor der Partie – und genauso furios legten die Rasenballer auch los. So wurde aus der familiären Festival-Stimmung schnell eine aufgeladene Stadionatmosphäre. Die mitgebrachten Campingsessel? Überflüssig!