Keine Hotel-Quarantäne: FIFA begrüßt die britische Entscheidung zu geimpften Spielern

Die britische Regierung hatte am Freitag angekündigt, dass vollständig geimpften Profis nach Länderspielen in einem Land, das auf der sogenannten Roten Liste steht, die Hotelquarantäne erspart bleibt. Allerdings müssen sie sich stattdessen für zehn Tage in einer "maßgeschneiderten Quarantäneeinrichtung" isolieren, zum Beispiel in Räumlichkeiten des Vereins. Dann dürfen sie diese Einrichtung einmal am Tag verlassen, um zu trainieren oder ein Spiel zu bestreiten.