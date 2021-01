Keine Jugend, kein Aufstieg: Antrag auf NFV-Verbandstag soll das ändern

In der vergangenen Saison waren die Fußballer der TSG Mörse Meister in der Bezirksliga geworden, durften aufgrund der fehlenden Jugendmannschaften aber nicht in die Landesliga aufsteigen. Diese Hürde könnte bald aus dem Weg geräumt werden. Bezirksligist Germania Bleckenstedt (NFV-Kreis Nordharz) beantragt eine Reform der Regelung, über die auf dem NFV-Verbandstag am 6. Februar abgestimmt wird. Dem Antrag zufolge soll künftig nur noch der Aufstieg in die Oberliga an die Unterbau-Regelung geknüpft werden.

„Den Vorwurf, wer den Paragraphen nicht einhält, bekomme seine Jugendarbeit nicht gebacken, finde ich unpassend und nervt uns als Verein“, sagt Mörses Spartenleiter Stefan Mais, der seit September mit den Verantwortlichen in Bleckenstedt im Austausch steht. Vor zehn Jahren war Mörse bereits an der Unterbau-Regelung gescheitert, in der vergangenen Saison erneut. „Wir zeigen seit Jahrzehnten ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement bezüglich unserer Jugendarbeit und bewegen uns bei deren finanzieller Förderung als Gesamtverein durchgehend an der Schmerzgrenze“, so Mais.