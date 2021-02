Keine Jugendmeisterschaft: Lara Siemer und Lily Louisa Wildhagen sind trotzdem fleißig

Sarstedt statt Sindelfingen, die heimische Halle am Wellweg statt Training im Sportleistungszentrum (SLZ) in Hannover sowie Homeschooling statt der Fahrt ins Gymnasium: Die Kreise von Hürdensprinterin Lily Louisa Wildhagen vom TKJ Sarstedt sind derzeit arg eingeschränkt. Doch die 19-Jährige nimmt das gelassen. „Man gewöhnt sich daran“, sagt sie. Anzeige Nur der Verzicht auf die ursprünglich am Wochenende angesetzte deutsche Jugendmeisterschaft in Sindelfingen ärgert sie. „Das ist schon schade. Das wäre meine letzte deutsche U20-Meisterschaft in der Halle gewesen“, sagt Wildhagen. Als deutsche Vizemeisterin des vergangenen Jahres im Freien weiß sie, auf was sie verzichten muss. „Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn der Körper mehr Regeneration bekommt.“

Laufen geht bei Chiara-Marie (links) und Lily Louisa Wildhagen auch mal ohne Maske. © privat

Die zweite Isolation ist dagegen selbst gewählt. Im SLZ dürfte sie trainieren, „aber da ist es manchmal zu voll“, sagt das TKJ-Ass. Abstand halten und Maske tragen funktioniert halt nicht überall. So trainiert sie in Sarstedt auf der Tartanbahn oder in der Schulhalle. Allerdings immer im Einzeltraining. „Wir dürfen zu zweit in die Halle. Aber keine andere Athletin darf dann dazu“, sagt TKJ-Trainer Matthias Harmening. Er zerreißt sich deshalb fast für seine Athleten: „Ich bin sechsmal die Woche für einige Stunden beim Training. Daher kommen viele Sportler nacheinander in den Genuss der Trainingseinheiten. Der Rest findet allein oder zu Hause statt. „Da bin ich super dankbar, dass wir überhaupt trainieren dürfen“, sagt Wildhagen. Die Methoden beim Training sind unkonventionell. Auch draußen wird gesprintet. „Als Anfang der 2010er Jahre schon einmal so viel Schnee lag, haben wir auf dem Platz eine Tartanbahn freigeschaufelt. Das werden wir jetzt wieder machen“, sagt Harmening. Das Schneeschippen ersetzt den Kraftraum. Das Sprinten mit dem Gewichtschlitten hält ebenso Einzug in den Plan. „Eigentlich sollte das erst in der Frauenklasse kommen. Aber ich ziehe schon jetzt meine Schwester auf dem Schlitten durch den Wald. Das ist fast das Gleiche“, sagt Wildhagen mit einem schelmischen Grinsen. Das Wandern im Schnee mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Chiara-Marie fördert eben auch die Fitness und die Akzeptanz von Masken. „Bei diesen Temperaturen hat eine Maske noch ganz andere Vorteile. Da bleibt man schön warm.“ Athletik und Stabilisationsübungen in der Videokonferenz Und der Rest des Trainings wird virtuell erledigt. „Wir treffen uns auch mal alle per Videokonferenz und machen dann unsere Athletik und Stabilisationsübungen zusammen“, sagt Wildhagen. Und zur Schule darf sie auch wieder. Denn dort war nicht der Corona-Lockdown, sondern der Schnee-Flockdown der Grund. „Als Abschlussklasse haben wir normalerweise schon geteilten Präsenzunterricht. Nur wegen des Schnees gab es etwas Homeschooling“, sagt sie. Für das Büffeln für ihre Abiturklausuren im April soll aber schon das Gymnasium die erste Wahl bleiben. „Auch dabei ist es eigentlich ganz gut, wenn man nicht so viel Ablenkung hat.“ Diese sucht hingegen Lara Siemer von Rukeli Trollmann Isernhagen, amtierende deutsche Jugend-Siebenkampf-Meisterin und ebenfalls eine sehr gute Hürdensprinterin. Sie trainiert im SLZ. Als Bundeskaderathletin darf sie das und nutzt es auch. Doch Ärger über eine verpasste Meisterschaft in Sindelfingen ist bei ihr überhaupt nicht vorhanden. „Nach ihrem Ermüdungsbruch im Herbst hatten wir sowieso entschieden, die Hallensaison auszulassen“, sagt Vater und Trainer Berno Wittkopf. „Da ist es besser, lieber ruhig aufzubauen und auf die Wettkämpfe im Mai hinzuarbeiten.“